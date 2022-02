Frau in Neutraubling getötet: Tatverdächtiger ruft selbst die Polizei

Ein Mann aus Neutraubling ruft die Polizei und sagt, er habe seine Freundin getötet. Am Tatort finden die Beamten eine Leiche und ein unverletztes Kind.

07.02.2022 | Stand: 16:31 Uhr

Ein 36-Jähriger hat am Sonntagmorgen bei der Polizei in Neutraubling (Oberpfalz) angerufen und gesagt, er hätte seine Freundin getötet. Das berichtet der Polizei. Als die Polizeikräfte am Tatort ankamen, fanden sie eine tote Frau vor. Der zeitgleich verständigte Notarzt konnte nurmehr den Tod der 27-Jährigen Frau feststellen. (Lesen Sie auch: Randalierer in Memmingen verletzt im Wahnzustand mehrere Polizisten leicht)

Frau tot in Neutraubling gefunden: Tatverdächtiger hat selbst die Polizei gerufen

Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen Mann am Tatort widerstandslos fest. Außerdem fanden die Beamten am Einsatzort ein körperlich unverletztes Kind und nahmen es in Obhut.

Es besteht der der Verdacht, dass der Mann die Frau mit einem Messer getötet hat. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen. Der 36-Jährige wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Tatschlags.

27-Jährige offenbar mit mehreren Messerstichen getötet

Das Opfer wurde ebenfalls am Montag rechtsmedizinisch untersucht. Nach dem vorläufigen Ergebnis ist die 27-Jährige infolge mehrerer Messerstiche verstorben.

Zum Motiv kann die Polizei mit Blick auf die Ermittlungen derzeit keine näheren Angaben machen.

