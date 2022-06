Autofahrerin will überholen und kracht in Lkw: 73-Jährige tot

Eine 73 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 472 ums Leben gekommen.

22.06.2022 | Stand: 20:39 Uhr

Ihr mit im Wagen sitzender 75-jähriger Ehemann wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Frau habe bei Obersöchering (Landkreis Weilheim-Schongau) zum Überholen eines Fahrzeugs angesetzt und sei frontal gegen einen entgegenkommenden Sattelzug geprallt, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Unfall bei Obersöchering in Weilheim-Schongau: 73-Jährige tot

Das Auto wurde bei dem Unfall am Nachmittag in die Leitplanke geschleudert. Der Ehemann der Fahrerin wurde per Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau gebracht, der leicht verletzte Lkw-Fahrer (31) kam ebenfalls in diese Klinik. Die B472 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

