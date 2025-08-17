Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Führerschein weg: Frau fährt betrunken zur Polizei

Führerschein weg

Frau fährt betrunken zur Polizei

Weil sie Rat suchte, ist eine Frau in Schwaben mit dem Auto zur Polizei gefahren. Allerdings war sie dabei nicht nüchtern.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Weil sie Rat suchte, ist eine Frau in Schwaben mit dem Auto zur Polizei gefahren. Allerdings war sie nicht nüchtern, wie ein Test ergab. (Symbolbild)
    Weil sie Rat suchte, ist eine Frau in Schwaben mit dem Auto zur Polizei gefahren. Allerdings war sie nicht nüchtern, wie ein Test ergab. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Trotz Alkoholkonsum ist eine Frau in Schwaben Auto gefahren - und zwar ausgerechnet zur Polizeidienststelle. Dort habe sie Rat gesucht, teilte die Polizei mit. In dem Gespräch hätten die Beamten in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) Alkoholgeruch bei der 54-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest habe 1,1 Promille ergeben. Daraufhin sei eine Blutentnahme angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und der Frau der Führerschein entzogen worden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden