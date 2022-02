Betrüger erbeuten Goldbarren im Wert von mehr als 100.000 Euro

In Fürth gaben sich Betrüger als Polizisten aus und konnten so mehrere Goldbarren im Wert von 100.000 Euro von einer Rentnerin erbeuten.

08.02.2022 | Stand: 16:17 Uhr

Betrüger haben am Montag in Fürth mehrere Goldbarren im Wert von mehr als 100.000 Euro von einer Seniorin an sich genommen. Nach Angaben der Polizei hätten sich die Betrüger als Polizisten ausgegeben. Zuerst riefen sie bei der 87-Jährigen an und behaupteten, ihre Enkelin hätte einen tödlichen Unfall verursacht. Nun sei die Enkelin festgenommen worden - sie könne aber gegen eine Kaution freigelassen werfen. Ein mutmaßlicher Komplize des Anrufers holte laut Polizei daraufhin mehrere Goldbarren bei der Rentnerin zu Hause ab.

Telefon-Betrug nimmt zu

Telefon-Betrug kommt immer häufiger vor: Allein am Montag registrierte das Polizeipräsidium Mittelfranken mehrere Dutzend betrügerische Anrufe im gesamten Regierungsbezirk. Doch die Betrüger können auch überführt werden: Eine 77 Jahre alte Frau aus Nürnberg ist der Polizei zufolge nach einem Anruf misstrauisch geworden und habe die echte Polizei gerufen. So konnten die Beamten bei einer gespielten Geldübergabe mehrere mutmaßliche Mitglieder einer Bande festnehmen.

Die Polizei empfiehlt, sich bei derartigen Anrufen nicht unter Druck setzen zu lassen, einfach aufzulegen und die Anrufer anzuzeigen. Niemals fordere die Polizei die Herausgabe von Geld oder verlange telefonisch Auskünfte über die Vermögensverhältnisse von Bürgern.

