Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Bundesliga: FC Augsburg bindet Offensiv-Talent bis 2029

Fußball-Bundesliga

FC Augsburg bindet Offensiv-Talent bis 2029

Aiman Dardari trauen sie in Augsburg zu, sich unter Trainer Wagner zu einem Bundesliga-Stürmer zu entwickeln.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Aiman Dardari will sich bei den FCA-Profis durchsetzen.
    Aiman Dardari will sich bei den FCA-Profis durchsetzen. Foto: Tom Weller/dpa

    Der FC Augsburg hat Offensivspieler Aiman Dardari langfristig an sich gebunden. Der 20-Jährige erhält beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Der Nationalspieler Luxemburgs gehört künftig dem Profikader an, wie der FCA kurz vor dem Saisonstart mitteilte.

    Dardari wechselte zu Jahresbeginn aus der Nachwuchsakademie des 1. FSV Mainz 05 nach Augsburg. Seit Beginn der Vorbereitung trainiert er fest mit dem Profiteam unter Trainer Sandro Wagner. Dabei konnte er in den Testspielen gegen den TSV Gersthofen und Crystal Palace mit Treffern für sich werben.

    «Aiman verfügt über großes Potenzial. Mit seinem Offensivdrang und seiner Dribbelstärke hat er beste Chancen, sich im Profifußball durchzusetzen», äußerte Sportdirektor Benni Weber in der Vereinsmitteilung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden