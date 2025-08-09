FC Augsburg verliert Test gegen Sunderland

Fußball-Bundesligist FC Augsburg ist die Generalprobe eine Woche vor dem Pflichtspielstart misslungen. Die Augsburger verloren gegen Premier-League-Club AFC Sunderland um den Ex-Leverkusener Granit Xhaka 0:1 (0:1). Nach Vorarbeit von Xhaka erzielte der ebenfalls neu von Sunderland verpflichtete Habib Diarra die Führung (14. Minute).

Tietz verschießt Strafstoß

Vor der Pause hatte Phillip Tietz den Ausgleich verpasst. Nach einem Foul an Mert Kömür verschoss der FCA-Angreifer einen Strafstoß (29.). Auch nach dem Seitenwechsel mühten sich die Augsburger vergeblich um den Ausgleich. Am Vortag hatten die Schwaben dank zweier Tore von Steve Mounié 2:2 gegen den italienischen Serie-A-Aufsteiger Pisa SC gespielt.

Die Mannschaft des neuen Trainers Sandro Wagner tritt am 17. August beim Nordost-Regionalligisten Halleschen FC an. Die neue Saison in der Bundesliga beginnt für den FCA sechs Tage später mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg.

Phillip Tietz verschoss im Test gegen Sunderland einen Elfmeter. Foto: Harry Langer/dpa