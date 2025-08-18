Icon Menü
Fußball-Bundesliga: Nach Bruch der Augenhöhle: Pavlovic-Comeback rückt näher

Fußball-Bundesliga

Nach Bruch der Augenhöhle: Pavlovic-Comeback rückt näher

Die Bayern starten die Trainingswoche vor dem Liga-Auftakt mit einer erfreulichen Nachricht: Aleksandar Pavlovic mischt wieder mit dem Team mit. Ein Duo trainiert weiter individuell.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zurück im Bayern-Training nach Verletzung und Operation: Aleksandar Pavlovic.
    Zurück im Bayern-Training nach Verletzung und Operation: Aleksandar Pavlovic. Foto: Sven Hoppe/dpa

    Gut zwei Wochen nach einem Bruch der Augenhöhle ist Fußballprofi Aleksandar Pavlovic dem Comeback beim FC Bayern München wieder ein Stück näher gekommen. Der 21-Jährige absolvierte erstmals seit seiner Verletzung wieder Teile des Mannschaftstrainings. Der fünfmalige Nationalspieler trug dabei eine Gesichtsmaske.

    Am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) eröffnen die Bayern im heimischen Stadion gegen RB Leipzig die neue Bundesliga-Saison. Pavlovic hatte sich im Training Anfang August verletzt und war operiert worden.

    Beim Supercup-Sieg der Münchner beim VfB Stuttgart am vergangenen Samstag (2:1) fehlte der Mittelfeldspieler genauso wie die verletzten Hiroki Ito und Paul Wanner. Der Verteidiger und das Offensivtalent absolvierten heute laut Clubangaben jeweils individuelle Laufeinheiten.

