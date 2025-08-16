Klose kassiert Pokal-Blamage mit Nürnberg

Weltmeister Miroslav Klose hat mit dem 1. FC Nürnberg nach zwei Niederlagen zum Ligastart auch noch einen heftigen Tiefschlag im DFB-Pokal kassiert. Der Fußball-Zweitligist verlor beim bayerischen Pokalsieger und Viertligisten FV Illertissen nach einem turbulenten Spielverlauf inklusive einer Gewitter-Unterbrechung im Elfmeterschießen mit 5:6.

Nach Verlängerung hatte es 3:3 (3:3, 0:2) gestanden. Vor 5.000 Zuschauern im ausverkauften Vöhlin-Stadion wurde Illertissens Torwart Michel Witte mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Matchwinner. Clayton Irigoyen verwandelte den letzten Elfer. Frustriert standen die Nürnberger Profis danach vor ihren Anhängern. Rund 3.000 «Club»-Fans waren in den Landkreis Neu-Ulm mitgereist.

FCN verwandelt 0:2 in ein 3:2

Berkay Yilmaz (66.), Artem Stepanov (79.) und der einst für Illertissen stürmende Semir Telalovic (87. Minute/Foulelfmeter) hatten für die Franken zuvor ein 0:2 in ein 3:2 verwandelt. Tobias Rühle brachte Illertissen jedoch mit seinem Kopfball zum 3:3 in der Nachspielzeit noch in die Verlängerung.

Zur Pause hatte der forsch auftretende Viertligist sogar durch zwei nahezu identische Tore von Denis Milic (2. Minute) und Yannick Glessing (43.) mit 2:0 geführt. Der «Club» bot bis dahin eine trostlose Vorstellung.

Kloses Maßnahmen greifen

Klose reagierte darauf bemerkenswert und konsequent. Er wechselte seinen Kapitän Robin Knoche aus und stellte in der Abwehr von Dreier- auf Viererkette um. Mit dem Comeback von U21-Nationalspieler Caspar Jander nach Knieproblemen im Mittelfeld wurde das FCN-Spiel zudem strukturierter und zielstrebiger. An den defensiven Mängeln änderte sich aber nicht viel.

Ein Unwetter mit Blitz, Donner und Starkregen führte in der zweiten Hälfte zu einer Unterbrechung. Schiedsrichter Patrick Alt schickte beide Teams beim Stand von 2:1 für Illertissen für etwas mehr als eine Viertelstunde in die Kabine.

Der Mann des Tages: Illertissens Torwart Michel Witte hält zwei Elfmeter. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Nürnbergs Angreifer Semit Telalovic trifft gegen seinen Ex-Verein vom Elfmeterpunkt zum 3:2. Doch der Treffer reicht nicht. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa