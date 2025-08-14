Trommel und Gesänge: Warmer Empfang für nervösen Müller

Eingehüllt in eine traditionelle Decke des Musqueam-Stamms lauschte Thomas Müller nach seiner Ankunft in Kanada andächtig dem Trommel-Marsch und den Worten von Häuptling Wayne Sparrow. Dann verbreitete er beim Treffen mit Whitecaps-Fans in einer Sportsbar des Vancouver-Flughafens ausgelassene Partystimmung und große Vorfreude auf den ersten Auftritt bei seinem Auslands-Abenteuer.

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und ein Whitecap zu sein“, sagte der Ex-Nationalspieler. Als der 35-Jährige sein blau-weißes Trikot mit der Nummer 13 hochhielt, kam Riesenjubel auf. Der emotional nicht so einfache Neustart nach 25 Jahren beim FC Bayern wurde Müller durch den herzlichen Empfang der zahlreichen Fans gegen 2.00 Uhr deutscher Zeit deutlich erleichtert.

Müller macht Fans glücklich - und umgekehrt

Bei den Sprechchören mit seinem Namen grinste Müller, der die Fans in Gesprächen mit seinen Scherzen selbst zum Lachen brachte. Glücklich machte der Weltmeister von 2014 die Anhänger auch mit zahlreichen Autogrammen, Selfies und einer kurzen Rede.

Icon vergrößern Thomas Müller ist vom herzlichen Empfang in Vancouver sichtlich erfreut Foto: Darryl Dyck, The Canadian Press/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Thomas Müller ist vom herzlichen Empfang in Vancouver sichtlich erfreut Foto: Darryl Dyck, The Canadian Press/AP/dpa

„Wir wollen die Zukunft zusammen gestalten. Aber jetzt läuft erst mal noch das Spiel und da müssen wir unterstützen“, sagte Müller und zeigte mit dem Arm auf einen Fernseher, auf dem das Halbfinal-Hinspiel seiner Vancouver Whitecaps in der Canadian Championship gegen Forge FC lief. Das kanadische Duell endete letztlich 2:2, Müller war zu diesem Zeitpunkt bereits in einem dunklen Van abgeholt worden.

Für Sonntag ist das Debüt geplant

Heute (18.00 Uhr MESZ) gibt der Routinier seine erste Pressekonferenz seit der Vertragsunterschrift bei den Whitecaps. Tags darauf soll Müller dann erstmals mit dem Team aus der Westküstenmetropole trainieren. Am Sonntag gegen Houston Dynamo FC rechnen die Club-Verantwortlichen um den deutschen Sportdirektor Axel Schuster mit Müllers Debüt in der nordamerikanischen Major League Soccer. Die MLS-Saison läuft schon seit Februar und hat mit der Canadian Championship nichts zu tun.

Icon vergrößern Vom Musqueam-Häuptling Wayne Sparrow bekam Müller einen Umhang geschenkt. Foto: Darryl Dyck, The Canadian Press/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vom Musqueam-Häuptling Wayne Sparrow bekam Müller einen Umhang geschenkt. Foto: Darryl Dyck, The Canadian Press/AP/dpa

Müller hat bei den Whitecaps einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison erhalten. Sein ausgelaufener Kontrakt beim FC Bayern München war nicht verlängert worden. Nach langer Bedenkzeit und der Club-WM als Abschiedsturnier bei den Bayern entschied er sich für das Abenteuer in Nordamerika und gegen ein Karriereende.

Müller gibt Nervosität zu - und vermisst Manuel Neuer

Er sei „leicht nervös“ für seine Verhältnisse, verriet der Offensivspieler kurz vor dem Abflug bei Sky. „Das erste Mal eben seit sehr langer Zeit, dass ich zu einer neuen Mannschaft stoße“, sagte Müller weiter.

Fast sentimental wurde Müller, als er im Flieger neben sich nicht wie gewohnt von Teamkollege Manuel Neuer begleitet wurde. „Ich suche den Goat, kann mir jemand helfen? Ich kann ihn nirgendwo finden“, sagte er in einem Video auf der Plattform X. Goat steht für Greatest of all time - den Größten der Geschichte. Er sei „sehr aufgeregt“, sagte Müller und bat die Fans: „Drückt die Daumen für meine ersten Spiele.“

Müllers Verpflichtung löste eine große Euphorie bei den Whitecaps aus. Alle Spiele für den Rest der Saison würden ausverkauft sein, sagte Schuster bei Sky: „Die Reaktionen waren außergewöhnlich. Das ist die größte Verpflichtung, die unser Verein je gemacht hat – mit großem Abstand.“

Hilft eine Decke gegen Heimweh?

Sollte trotz des Fan-Zuspruchs das Heimweh für Müller zu groß werden, müsse er sich nur in die Musqueam-Decke hüllen, rieten ihm die Vertreter des Stamms am Flughafen: „Die Decke soll dir eine warme Umarmung geben, auch wenn du dein Zuhause vermisst.“ Müller sagte daraufhin: „Ich kann es fühlen.“ (Maximilian Haupt und Jörg Soldwisch, dpa)