Bayerische Bierzelt-Twitterei: Söder mobbt Scholz

Markus Söder heißt auf Twitter die G7-Chefs willkommen. Einen "vergisst" er dabei aber: Bundeskanzler Olaf Scholz. Nicht die erste Stichelei.

27.06.2022 | Stand: 08:06 Uhr

Erinnern Sie sich noch an die Schlumpf-Attacke von Markus Söder auf Olaf Scholz? Es war Anfang März vergangenen Jahres. Bund-Länder-Beratungen. Scholz war noch Finanzminister, Söder bereits voller Testosteron, weil er wusste, er will Kanzlerkandidat der Union werden. Er sei nicht „König von Deutschland“ und brauche jetzt „gar nicht so schlumpfig herumgrinsen“, schnauzte Söder Scholz an.

Heute ist Söder nicht Bundeskanzler. Scholz schon. Der Respekt vor dem Amt gebietet es selbst für den CSU-Chef, dass er Scholz nicht mehr so, pardon, abkanzlert. Seine Attacken werden jetzt subtiler. Wobei, subtiler? Na ja.

Markus Söder lässt G7-Gastgeber Olaf Scholz auf Twitter einfach mal außenvor

Söder, ganz der gute Gastgeber, hieß am Wochenende zum G7-Gipfel auf Twitter die „wichtigsten Staatschefs der Welt“ in Bayern willkommen. In einer ästhetisch eher fragwürdigen Bildercollage vor Bergpanorama zeigt er die wichtigen Männer: Biden, Macron, Trudeau, Johnson, Draghi, Kishida – alle da. Nur einer fehlt: Scholz.

Die Welt zu Gast in #Bayern: Welcome to Bavaria! Wir begrüßen die wichtigsten Staatschefs der Welt. Beim #G7-Gipfel organisiert sich die freie Welt und definiert gemeinsame Interessen. Die aktuellen Krisen in der Welt zeigen, wie wichtig internationale Abstimmung ist. #G7GER pic.twitter.com/W1NQAz4lbC — Markus Söder (@Markus_Soeder) June 25, 2022

Hat Söder den Bundeskanzler und eigentlichen Gastgeber des G7-Treffens einfach vergessen? Unwahrscheinlich. Wird er sich formal darauf rausreden, dass er ja die „Staatschefs“ begrüßt, Scholz aber Regierungschef ist? Unwahrscheinlich. Denn auch die abgebildeten Politiker sind nicht alle Staatschefs. Hat er einfach eine günstige Gelegenheit gewittert, um Scholz eins reinzudrücken? Eher wahrscheinlich. Seit der Schlumpfattacke verbindet Söder und Scholz keine Freundschaft, nicht einmal eine politische.

Für Sonntagabend hat Markus Söder die Staats- und Regierungschefs zum festlichen Empfang in die Münchner Residenz eingeladen. Alle. Das wird lustig.

