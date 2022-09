Straße zwischen Grainau und Griesen demnächst komplett dicht

Wer mit dem Auto vom Allgäu in Richtung Garmisch-Partenkirchen will, sollte zwischen 19. und 23. September nicht über Österreich fahren. Hier wird gesperrt.

13.09.2022 | Stand: 11:13 Uhr

Die Bundesstraße 23 zwischen Grainau und Griesen (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ist in der Woche zwischen Montag, 19., und Freitag, 23. September, voll gesperrt - und zwar täglich von 8 bis 17 Uhr. Das teilte das Staatliche Bauamt Weilheim mit. Dort wird nach Angaben der Behörde gearbeitet, um Felsen an mehreren Böschungen zu sichern. In der Zeit wird auch der Geh- und Radweg gesperrt. Radfahrer werden allerdings umgeleitet.

Straße zwischen Grainau und Griesen ab 23. September halbseitig gesperrt

Auch nach der Vollsperrung wird weiter gearbeitet: In den darauf folgenden sechs Wochen wird die Straße zwischen Grainau und Griesen halbseitig gesperrt: von Freitag, 23., ab 17 Uhr bis voraussichtlich Freitag, 4. November, ebenfalls 17 Uhr. Der Geh- und Radweg ist wohl ab Samstag, 24. September wieder befahrbar.

Die Felssicherungsarbeiten an der B23 umfassen laut dem Staatlichen Bauamt "die Beräumung der Böschungen von losem Felsmaterial, das Anbringen einer Felsvernetzung sowie die Errichtung eines Drahtzauns als Abrollschutz", heißt es in einer Mitteilung. Die Bauarbeiter könnten wegen der beengten Platzverhältnisse nur unter der Vollsperrung beziehungsweise halbseitigen Sperrung der Bundesstraße arbeiten.

Während der Vollsperrung kann der Verkehr nicht kleinräumig umgeleitet werden, so die Behörde weiter: "Es ist nur eine großräumige Umfahrung möglich." Eine Informationsbeschilderung mit LED-Tafeln wird eingerichtet.

Im Not- und Rettungsfall wird die Baustelle für Einsatzfahrzeuge geräumt. Für Fahrradfahrer wird während der Vollsperrung eine Umleitung nördlich der Loisach eingerichtet. Diese führt über einen geschotterten Forstweg. Während der halbseitigen Sperrung ab Freitag, den 23. September, ab etwa 17 Uhr wird der Verkehr mithilfe einer Ampel-Anlage an der Baustelle vorbeigeführt.

Wie komme ich während der Sperrung von Grainau nach Garmisch?

Die B23 zwischen Grainau und Garmisch-Partenkirchen bleibt von den Sperrungen unberührt, heißt es von der Behörde.

