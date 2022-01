Auto falsch geparkt: Verärgerter Anwohner schiebt Wagen mit Traktor weg

Mit einem Traktor hat ein Mann in Garmisch-Partenkirchen kurzerhand ein falsch geparktes Auto entfernt. An dem Wagen entstand ein Totalschaden.

03.01.2022 | Stand: 16:04 Uhr

Ein Mann hat in Garmisch-Partenkirchen ein falsch geparktes Auto mit seinem Traktor weggeschoben. Der Wagen überschlug sich bei der Aktion und wurde völlig demoliert, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der verärgerte Anwohner hatte nach den Ermittlungen in der Nacht zum Sonntag das geparkte Fahrzeug über eine nahe gelegene Bundesstraße auf einen Langlaufparkplatz geschoben. Ein anderer Anwohner sah den Wagen am Sonntagmorgen auf dem Dach liegend, ging von einem Unfall aus und rief die Polizei.

Mann schiebt falsch geparktes Auto mit Traktor weg: Totalschaden von rund 1600 Euro

Da verschiedene Gegenstände aus dem Fahrzeug beim Überschlag des Autos in der Umgebung verteilt wurden, konnten die Beamten den Verursacher herausfinden. Es stellte sich heraus, dass der Besitzer des Schleppers das Auto von dem Parkplatz vor seinem Haus einfach weggeschoben hatte.

Er bekam eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Außerdem lasse die Polizei seine Eignung für den Straßenverkehr prüfen, hieß es. An dem Auto entstand ein Totalschaden von rund 1600 Euro.