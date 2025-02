Konflikt unter Schülern bringt 16-Jährigen ins Krankenhaus

Zwischen vier Schülern ist es in München zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde ein 16-Jähriger am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine Schulbegleiterin wurde auf die Jugendlichen am Dienstagmorgen aufmerksam und rief die Polizei.

Dabei soll vor allem auf den 16-Jährigen am Boden liegenden mit massiver Gewalt eingewirkt worden sein. Mehrere Passanten gingen zwischen die Jugendlichen. Diese flüchteten danach in unbekannte Richtungen. Den 16-Jährigen fanden die Beamten in einer Realschule. Wegen seiner Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Beamten fanden die drei 15-jährigen Verdächtigen in einer Mittelschule unverletzt auf. Sie wurden zur Polizei gebracht. Dort stellten die Polizisten ihre Handys sicher und übergaben sie in an ihre Erziehungsberechtigten. Wieso es zu der Auseinandersetzung kam, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.