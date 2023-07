Gersthofer erleben Unwetter am Gardasee – Hagelgeschosse zerstören Wohnmobil

Bei einem Unwetter am südlichen Gardasee wurde das Wohnmobil von Horst und Kerstin Härle aus Gersthofen zerstört. Der Urlaub endete abrupt.

28.07.2023 | Stand: 13:36 Uhr

Horst und Kerstin Härle wollten einen chilligen Urlaub mit ihrem Wohnmobil am Gardasee verbringen. Doch schon am zweiten Tag auf dem Campingplatz "San Francesco" zwischen Desenzano und Sirmione geriet das Ehepaar aus Gersthofen in eines der Unwetter, die am Montag von Mailand über den Gardasee bis nach Friaul und weiter nach Kroatien gezogen sind und mit schwerem Hagelschlag eine Schneise der Verwüstung hinterlassen haben.

