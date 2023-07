Unwetter in Italien: Endlich ist Entspannung in Sicht

Während der Süden Italiens unter extremer Hitze leidet, toben im Norden des Landes Unwetter. Am Mittwoch ist endlich Entspannung in Sicht.

26.07.2023 | Stand: 15:04 Uhr

Italien hat in diesem Jahr immer wieder mit Wetterextremen zu kämpfen. Das Land leidet unter starker Hitze und schweren Unwettern. Im Mai verursachten heftige Regenfälle in der Region Emilia-Romagna Überschwemmungen und Erdrutsche. In der vergangenen Woche waren Regen und Hagel war so stark, dass Wassermassen mit Eisschollen durch einen Vorort Mailands geflossen sind. Kurzzeitig hatte sich sogar ein Tornado gebildet.

Unwetter in Italien: 16-Jährige von Baum erschlagen

Am Montag und Dienstag haben schwere Unwetter Teile Norditaliens heimgesucht. Insbesondere Mailand und große Teile der Lombardei waren betroffen. Es kam zu starken Orkanböen sowie schweren Hagelschauern und Regenfällen. Bäume blockierten Straßen oder stürzten auf Autos und Häuser wurden beschädigt. Die heftigsten Regenfälle trafen in der Nacht auf Mittwoch die friaulische Küste. Auch andere Regionen im Norden wurden von einem heftigen Sturm und Hagelschauern heimgesucht.

Eine 16-Jährige kam ums Leben, nachdem sie in einem Pfadfinderlager in Cedegolo in der Provinz Brescia von einem umfallenden Baum getroffen wurde, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete. Im Norden Venetiens wurde ein 16-Jähriger von einem Ast schwer verletzt. Zudem gab es sieben Leichtverletzte, wie der Präsident der Region, Luca Zaia, bekannt gab.

Ein Flugzeug von Delta Air Lines, das in Mailand mit Ziel New York abhob, musste am Montag kurz nach dem Start unplanmäßig in Rom landen. Hagel hatte die Maschine so stark demoliert, dass die Piloten sich für eine Landung entschieden.

Auch am Mittwoch Sturm im Norden von Italien erwartet

Auch am Mittwoch werden Sturmböen im mehr als 100 km/h am Tyrrhenischen Meer, in Venetien und in Ligurien erwartet. Es werden weiterhin Regenfälle und vereinzelte Gewitter erwartet. Doch es ist Entspannung in Sicht. Die Temperaturen sollen laut dem italienischen Wetterportal Il Meteo um bis zu 13 Grad sinken.

Hitze im Süden von Italien: Waldbrände auf Sizilien

Im Süden Italiens war es auch am Dienstag weiterhin heiß. Am schlimmsten trifft es wieder Sizilien und Sardinien. Am Montag wurden dort Temperaturen von mehr als 48 Grad gemessen. Am Dienstag musste der Flughafen von Palermo wegen Waldbränden vorübergehend gesperrt werden. Bei den Bränden auf Sizilien kamen drei Menschen ums Leben. Am Mittwoch und Donnerstag kühlt es zwar auch dort auf unter 35 Grad ab. Doch danach soll es schon wieder heißer werden.