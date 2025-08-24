Icon Menü
Gewalt: Familienstreit in München eskaliert - Zwei Verletzte

Gewalt

Familienstreit in München eskaliert - Zwei Verletzte

Zwei Familienangehörige diskutieren erst nur. Dann greift ein 19-Jähriger zum Messer. Was ist passiert?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei brachte den 19-Jährigen in ein psychiatrisches Krankenhaus. (Symbolbild)
    Die Polizei brachte den 19-Jährigen in ein psychiatrisches Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Bei einem Familienstreit in München wurden zwei Familienangehörige verletzt. Die beiden sollen sich erst gestritten haben, dann habe ein 19-Jähriger seinen 40-jährigen Verwandten mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei mit.

    Der 40-Jährige nahm dem jungen Erwachsenen das Messer ab. Daraufhin soll er ihn gebissen haben und dann aus der Wohnung geflohen sein. Vorher wurde zudem die Glasfüllung einer Zimmertür herausgeschlagen.

    Der Rettungsdienst brachte den 19-Jährigen zur Behandlung seiner Schnittwunden in der Hand in ein Krankenhaus, dann wurde er nach Polizeiangaben aufgrund seines psychologischen Ausnahmezustands in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

    Die beiden Männer seien keine Brüder. In welcher verwandtschaftlichen Beziehung sie genau stehen, teilt die Polizei auf Nachfrage nicht mit. Gegen den 19-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung gestellt.

