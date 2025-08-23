Mann bedroht ehemalige Lebensgefährtin und wird gewalttätig

Ein Mann soll seine Ex-Lebensgefährtin und deren Familie online bedroht und danach ihr Haus in Arzberg (Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) aufgesucht haben. Der 37-Jährige habe erfolglos versucht, das Gartentor zum Wohnhaus aufzubrechen, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er mit seinem Krückstock auf ein Auto eingeschlagen und die Windschutzscheibe zertrümmert. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Er soll betrunken gewesen sein.

