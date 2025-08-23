Icon Menü
Gewalt: Mann bedroht ehemalige Lebensgefährtin und wird gewalttätig

Gewalt

Erst droht ein Mann seiner Ex-Lebensgefährtin per Textnachricht. Dann steht er plötzlich vor der ihrem Gartentor.
Von dpa
    Der Mann soll betrunken zum Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin gefahren sein. (Symbolbild)
    Der Mann soll betrunken zum Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin gefahren sein. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein Mann soll seine Ex-Lebensgefährtin und deren Familie online bedroht und danach ihr Haus in Arzberg (Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) aufgesucht haben. Der 37-Jährige habe erfolglos versucht, das Gartentor zum Wohnhaus aufzubrechen, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er mit seinem Krückstock auf ein Auto eingeschlagen und die Windschutzscheibe zertrümmert. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Er soll betrunken gewesen sein.

