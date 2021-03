Haben Gründonnerstag die Bäcker auf? - Corona-"Ruhepause" an Ostern gibt viele Rätsel auf

Haben Gründonnerstag 2021 und Ostern die Bäcker auf? Diese Frage stellen sich viele Kunden angesichts des harten Shutdowns über Ostern. Der Stand.

24.03.2021 | Stand: 08:11 Uhr

Haben die Bäcker Gründonnerstag 2021 geöffnet? Normalerweise wäre die Antwort auf diese Frage klar. Denn Gründonnerstag ist in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag - im Gegensatz zum darauf folgenden Karfreitag. Im zweiten Corona-Jahr, ist freilich alles anders. Und Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten haben mit ihrem Beschluss, Ostern zu einer "Ruhepause" zu erklären, zusätzlich für Verunsicherung gesorgt.

Klar ist:

Geschäfte und Unternehmen sollen dieses Jahr schon an Gründonnerstag schließen. Das betrifft auch Supermärkte und andere Lebensmittelhändler.

Karsamstag sollen dann zumindest die Geschäfte, in denen es Lebensmittel gibt, offen haben - unter Beachtung der jeweils gültigen Hygiene- und Abstandsregeln. Diese können dazu führen, dass nur eine begrenzte Zahl an Kunden hereingelassen wird.

Haben Bäcker an Ostern 2021 auf? Das sagt die Politik

Aber was ist mit Bäckereien und Konditoreien? Kann ich Brot oder Brötchen für Gründonnerstag und den folgenden Karfreitag kaufen?

Eine klare Aussage der Politik gab es dazu am Dienstag noch nicht. Das Bäckerhandwerk forderte so auch eine dringende Klarstellung darüber, dass die Bäcker zum "Lebensmitteleinzelhandel im engeren Sinn" gehörten und öffnen dürfen.

"Eine Schließung würde zu gefährlichen Engpässen in der Versorgung der Bevölkerung mit Brot und Backwaren führen, da die Bäckereien gerade in den vergangenen Monaten der Pandemie als systemrelevante Branche einen überaus wichtigen Beitrag zur Grund- und Nahversorgung geleistet haben", zitierte das Handwerksblatt Daniel Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Bäckerhandwerks.

Bäcker fordern Klarstellung, dass sie Gründonnerstag öffnen dürfen

Was die Ausrufung von Gründonnerstag (1. April) und Karsamstag (3. April) zu "Ruhetagen" arbeitsrechtlich genau bedeutet, war auch am Mittwochmorgen noch weitgehend unklar. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, der Bund wolle auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes eine Musterverordnung erarbeiten, die regelt, welche Geschäfte und Dienstleistungen an den beiden Tagen geschlossen bleiben müssen. Kretschmann sagte: "Ich würde mir vorstellen, dass das ein dem Feiertag entsprechender Ruhetag ist."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte, dabei gehe es auch um mögliche Zuschläge für Arbeitnehmer. Das Arbeitszeitgesetz sieht vor, dass Arbeitnehmer Anspruch auf einen Ersatzruhetag haben, wenn sie an Sonn- oder Feiertagen arbeiten müssen.

Die bayrische Staatsregierung äußerte sich zur Frage, ob die Bäcker an Gründonnerstag aufhaben, noch nicht. "Betriebe, Ladengeschäfte, Unternehmen und Behörden bleiben am 1. April 2021 (Gründonnerstag) und am 3. April 2021 (Karsamstag) wie an den Osterfeiertagen geschlossen; am Samstag, den 3. April 2021, wird ausschließlich der Lebensmittelhandel geöffnet", hieß es lediglich.

An "normalen" Feiertagen haben viele Bäcker geöffnet

An "normalen" Sonntag und Feiertagen haben viele Bäckereien und Konditoreien geöffnet, weil sie Ausnahmegenehmigungen für diese Tage haben.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner betonte am Dienstag, dass kein Anlass zur Sorge bestehe. "Die Lebensmittelversorgung wird auch an Ostern 2021 gesichert sein", sagte Klöckner. Wo es durch die aktuellen Beschlüsse noch Unklarheiten gebe, werde ihr Ministerium "im Rahmen der Möglichkeiten unterstützen".

Die Frage, ob die Bäcker an Gründonnerstag und über Ostern offen haben, dürfte eine dieser Unklarheiten sein.