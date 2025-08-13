Icon Menü
Großer Feuerwehreinsatz: Hohe Rauchwolke nach Brand in Entsorgungsfirma

Großer Feuerwehreinsatz

Hohe Rauchwolke nach Brand in Entsorgungsfirma

Im Norden Aschaffenburgs steigt am Morgen dichter Rauch auf. Zahlreiche Feuerwehrleute kämpfen gegen ein größeres Feuer in einer Entsorgungsfirma.
    Die Rauchsäule über dem Firmengelände war weithin zu sehen.
    Die Rauchsäule über dem Firmengelände war weithin zu sehen. Foto: Ralf Hettler/dpa

    Ein Brand in der Halle eines Entsorgungsbetriebs hat am Morgen zu einer weithin sichtbaren Rauchwolke über Aschaffenburg geführt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, teilte die Polizei mit. Anwohner wurden zwischenzeitlich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefährdung der Bevölkerung bestand demnach aber nicht.

    Der Brand war laut Polizei gegen 9.00 Uhr gemeldet worden. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Die Höhe des Schadens blieb zunächst unklar, die Polizei ermittelte zur Ursache des Brands.

    In der Halle wird laut Polizei üblicherweise Müll gelagert. Feuerwehrleute hätten die Flammen zwar schnell unter Kontrolle gebracht, am Nachmittag waren sie aber noch immer mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die betroffene Lagerhalle und eine Mauer seien nach ersten Erkenntnissen einsturzgefährdet.

