Höllentalklamm: Flutwelle reißt Brücke mit - Retter bergen acht Menschen, weitere vermisst

Mitglieder der Feuerwehr stehen nach einer Flutwelle in der Höllentalklamm bereit, um im Notfall Opfer aus dem Fluss Hammersbach zu bergen. Am Fuß der Zugspitze liegt die bei Wanderern beliebte Höllentalklamm. Am Montag, den 16. August 2021, rauscht plötzlich eine Flutwelle durch die Klamm. Es gibt mehrere Vermisste.