In Haar im Landkreis München haben Unbekannte zwei Fahrkartenautomaten gesprengt und sind anschließend geflüchtet.

17.03.2023 | Stand: 07:04 Uhr

Ein Unbekannter oder mehrere Personen haben zwei Fahrkartenautomaten an einer S-Bahn Station in Haar (Landkreis München) gesprengt. Anschließend seien der oder die Täter in der Nacht zum Freitag mit dem erbeuteten Bargeld geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die Fahndung, bei der mehrere Einsatzkräfte und ein Hubschrauber beteiligt waren, blieb zunächst erfolglos. Mehr Details waren am Freitagmorgen noch nicht bekannt. Die Kripo ermittelt.

