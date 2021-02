Heimatforscher entdeckt mehr als 4000 Jahre altes Skelett

Einen jahrtausendealten Fund hat ein Heimatforscher in Niederbayern gemacht.

08.02.2021 | Stand: 17:27 Uhr

Der Mann entdeckte am Samstag in Ergolding (Landkreis Landshut) ein menschliches Skelett und alarmierte die Polizei.

Die Beamten rückten laut Mitteilung vom Montag gemeinsam mit dem Kreisarchäologen an und stellten fest, dass das Skelett eines männlichen Erwachsenen kein Fall für die Kripo sei.

Den Erkenntnissen nach dürfte der Fund zwischen 4.200 und 4.800 Jahre alt sein. Der Fundort liegt nahe einem römischen Friedhof, der Ende der 1970er Jahre entdeckt worden war.

