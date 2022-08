Helene Fischer vor 130.000 Fans in München erwartet

Schlagerstar Helene Fischer gibt am Samstag ihr einziges Konzert in diesem Jahr - das Mega-Ereignis geht in München unter freiem Himmel über die Bühne.

20.08.2022 | Stand: 06:36 Uhr

Wenn Schlagerqueen Helene Fischer in München zu ihrem einzigen Konzert des Jahres 2022 auf die Bühne tritt, werden ihr wohl um die 130 000 Fans zujubeln. Nach Veranstalterangaben ist das Spektakel am Samstagabend auf dem Messegelände ausverkauft. Dem Wetterbericht nach sind sowohl Sonne als auch Regen zu erwarten. Berichte, wonach der Auftritt des Stars wegen Unwetters womöglich abgesagt werden müsste, wiesen die Veranstalter am Freitag zurück.

Die Sängerin ließ vorab mitteilen, es kaum erwarten zu können, wieder auf der Bühne zu stehen. Sie hatte sich in den vergangenen Monaten rar gemacht. Bei dem Open-Air will sie ihr jüngstes Album "Rausch" vorstellen. Sie und ihr Team fieberten "auf den Tag hin, an dem wir in München endlich wieder das tun können, was wir am meisten lieben: Die Menschen durch Musik zusammenzubringen, mit maximaler Kraft zu unterhalten und ihnen einen unvergesslichen Moment zu schenken".

Zuletzt war Fischer Ende Juli in der ARD-Schlagershow von Florian Silbereisen zu sehen. 2023 soll es eine große Tournee geben.