Wenn über das Impfen gegen Corona gesprochen wird, fällt bald dieser Begriff: Herdenimmunität. Was ist das? Und welche Rolle spielen Genesene dabei?

11.05.2021 | Stand: 12:51 Uhr

Von Tag zu Tag werden in Bayern mehr Impfdosen gegen das Coronavirus verimpft. Jede verabreichte Spritze ist ein weiterer kleiner Schritt in Richtung Herdenimmunität – und damit hin zum Ende der Pandemie. Doch was bedeutet Herdenimmunität eigentlich genau? Wir beantworten dazu die wichtigsten Fragen: