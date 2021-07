Herzbube Daniel darf nach seiner Transplantation endlich nach Hause

Mit seinem neuen Herzen geht es Daniel viel besser. 200.000 Menschen folgen seiner Mutter auf Instagram. Dürfen sie weiter Anteil am Leben ihres Kindes haben?

Von Carmen Janzen

26.07.2021 | Stand: 21:47 Uhr

Am Montag war es so weit: Vier Wochen nach der Herztransplantation durfte der kleine Daniel die Heimreise nach Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) antreten. Genau 976 Tage hat der herzkranke Bub im Uniklinikum in Großhadern verbracht. Und mit ihm seine Eltern, die nebenan ins Elternwohnheim gezogen sind.