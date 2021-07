Hitzige Debatte um den Bau von Flutpoldern an der Donau

Ein Plakat mit der Aufschrift "Geplante Dammhöhe Flutpolder" ist an einer Holzkonstruktion der Oberpfalz angebracht. In der Diskussion um den Bau von Flutpoldern an der Donau hat der bayerische Umweltminister um Solidarität der Kommunen und Bürger in den betreffenden Regionen geworben.