Was bedeuten eigentlich die vier Meldestufen für Hochwasser in Bayern?

Wie hoch ist aktuell die Gefahr vor Hochwasser? Darüber geben in Bayern vier Meldestufen Auskunft. Was jede Stufe bedeutet, erläutert unser Überblick.

14.11.2023 | Stand: 09:59 Uhr

Der ergiebige Dauerregen im Allgäu lässt derzeit die Wasserpegel der Flüsse und Bäche in der Region anschwellen. Aber wie hoch ist aktuell die Hochwassergefahr? Darüber geben die sogenannten Meldestufen Auskunft.

Hochwasser: Welche Gefahrenstufen gibt es in Deutschland?

Diese Meldestufen klassifiziert jedes Bundesland in Deutschland eigens. Grundsätzlich wird dabei in vier Kategorien unterschieden:

Kleines Hochwasser (2-jähriges Hochwasser)

(2-jähriges Hochwasser) Mittleres Hochwasser (10-jähriges Hochwasser)

(10-jähriges Hochwasser) Großes Hochwasser (20-jähriges Hochwasser)

(20-jähriges Hochwasser) Sehr großes Hochwasser (50-jähriges Hochwasser)

Einen Überblick, welche Kategorie für die einzelnen Bundesländer gilt, gibt das Länderübergreifende Hochwasserportal (LHP), das die Länder gemeinsam betreiben.

Wer warnt vor Hochwasser in Bayern und im Allgäu?

In Bayern warnt der Hochwassernachrichtendienst (HND) des Bayerischen Landesamtes für Umwelt in Augsburg die Menschen vor Hochwasser. Diese Staatsaufgabe gibt es im Freistaat übrigens seit 1883. Der HND warnt vor Überschwemmungen in Flüssen und Bächen - allerdings nicht vor Gefahren, die von Starkregen oder Unwetter ausgehen. Dafür ist der Deutsche Wetterdienst (DWD) zuständig.

Welche Hochwasser-Meldestufen gibt es in Bayern?

Der Hochwassernachrichtendienst unterteilt seine Hochwasser-Warnung in vier verschiedene Meldestufen - das beudeten die Kategorien:

Meldestufe 1 : Stellenweise kleinere Ausuferungen.

: Stellenweise kleinere Ausuferungen. Meldestufe 2 : Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.

: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen. Meldestufe 3 : Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich.

: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich. Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.

Welche Hochwasserwarnungen gelten aktuell in Bayern?

Eine Karte des Hochwassernachrichtendiensts zeigt, welche Warnungen für Hochwasser derzeit für Bayern gelten - und zwar mit diesen Einstufungen:

Vorwarnung Hochwassergefahr

Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen

Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete

Entwarnung

Was bedeuten die Unwetter-Warnstufen?

Wenn der Deutsche Wetterdienst vor Unwettern warnt, dann wird dabei auch immer von einer Warnstufe gesprochen. Was genau dahinter steckt, welche Unwetter-Stufen gibt und wie sie eingeteilt werden, lesen Sie hier.