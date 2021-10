Hype um Serie "Squid Game" sorgt für Aufregung auf Schulhöfen

Kinder ahmen wohl Gewaltszenen aus der Serie "Squid Game" nach. In Augsburg gab es Aufregung, weil Einladungskarten auftauchten, wie sie es in der Serie gibt.

28.10.2021 | Stand: 15:56 Uhr

Die Serie "Squid Game" des Streaming-DienstesNetflix ist enorm erfolgreich. In der fiktiven Serie spielen rund 450 hoch verschuldete Menschen klassische Kinderspiele gegeneinander, darunter "Ochs am Berg" und ein Murmelspiel. Eine Kinderserie ist "Squid Game" allerdings wahrlich nicht: Der Gewinner wird in der Geschichte zwar reich, die Verlierer werden aber allesamt umgebracht. Die Teilnehmer erhalten dabei mysteriöse Einladungskarten, darauf zu sehen: ein Kreis, ein Quadrat und ein Dreieck. Eben solche Einladungskarten tauchten in den vergangenen Tagen auch in der Realität auf - an vielen Orten im Augsburger Stadtgebiet, darunter offenbar auch an mehreren Schulen. Eine Einladung zu einem tödlichen Spiel steckt allerdings nicht dahinter, sondern ein Spaß. Doch auch unabhängig davon sorgt die Serie gerade an Augsburgs Schulen für Aufregung.