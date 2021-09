Nach Protest-Aktion auf Münchner Autobahnen: Polizei erwartet weitere Demos

Aktivisten haben mit Protestaktionen zur Automesse IAA Mobility zeitweise den Verkehr auf den Autobahnen rund um München lahm gelegt. Weitere können folgen.

08.09.2021 | Stand: 08:52 Uhr

Am Eröffnungstag der IAA seilen sich Gegner der Messe von Autobahnbrücken und blockieren so teils den Verkehr auf den Autobahnen A8, A9, A92, A94 und A96. Es kommt zu langen Staus.

Die Polizei

Die Automesse IAA Mobility findet vom 7. bis zum 12. September in München

Update, 8.30 Uhr: Polizei erwartet weitere Protest-Aktionen

Nach der Protestaktion auf Münchner Autobahnen erwartet die Polizei noch weitere nicht genehmigte Demonstrationen im Umfeld der IAA. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) erwartet ein "großes Protestgeschehen". "Die Sicherheitsbehörden stellen eine europaweite erhebliche Mobilisierung aus dem linksextremen und linksautonomen Spektrum fest", sagte er in München.

Update, 15.40 Uhr: Unfall bei IAA-Aufbau - Fuß von tonnenschwerem Gefährt überrollt

Bei Aufbauarbeiten für die Automobilmesse IAA ist ein Passant am Münchner Marienplatz schwer verletzt worden. Eine 6,8 Tonnen schwere mobile Arbeitsbühne habe den Fuß des 77-Jährigen überrollt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dadurch habe der Mann am Montagmorgen multiple Brüche erlitten und ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Auf dem Platz vor dem Rathaus sollten gerade eine Bühne und mehrere Stände für die internationale Messe aufgebaut werden.

Nach Angaben des Polizeisprechers hatte der 65 Jahre alte Fahrer der mobilen Arbeitsbühne aus zunächst unklaren Gründen den abgesperrten Bereich des Marienplatzes verlassen, als er dem Passanten über den Fuß fuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen sei, anders als gesetzlich vorgeschrieben, kein Einweiser da gewesen, um Unfälle zu verhindern.

Lesen Sie auch

Proteste, Demos und Sabotage erwartet IAA: Münchens Polizei stellt sich auf größten Einsatz in 20 Jahren ein. Das steckt dahinter

Aktualisiert um 12.20 Uhr - Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann hat die Proteste gegen die Automesse IAA Mobility an Autobahnbrücken rund um München kritisiert. Selbstverständlich seien Demonstrationen, Proteste und Meinungsäußerungen immer möglich, aber auch für sie gebe es einen Rahmen der Gesetze. Wenn andere Menschen durch die Aktionen gefährdet würden, sei dies nicht zu tolerieren, sagte der CSU-Politiker am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Die Proteste auf der Autobahn hätten eine akzeptable Grenze überschritten.

Am Dienstagmorgen hatten sich Aktivisten zum Eröffnungstag der Automesse IAA Mobility von Autobahnbrücken rund um München abgeseilt und Banner entrollt. Auf der A8 und der A96 musste die Fahrbahn zum Teil gesperrt und der Verkehr umgeleitet worden, um die Demonstranten herunterholen zu können. Auch auf der A92, der A94 und der A95 entrollten Aktivisten Transparente. Auf der A9 sorgten Aktivisten ebenfalls für einen Polizeieinsatz.

Zahlreiche Menschen stehen während einer Vollsperrung auf der A9 auf der Straße. Die Sperrung wurde durch eine Störaktion von Aktivisten an einer Schilderbrücke über der Autobahn A9 bei Fürholzen in Fahrtrichtung München ausgelöst. Bild: Matthias Balk, dpa

Aktivisten kletterten auf Schilderbrücke über A9

Demonstrantinnen und Demonstranten entrollten am Dienstag nach Polizeiangaben auf der A8, auf der A92, der A94 und der A96 Banner. Zum Teil seilten sie sich dafür von Autobahnbrücken ab. Auf der A9 kletterten die Aktivisten eigenen Angaben zufolge auf eine Schilderbrücke und überklebten die Aufschrift.

"Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Personen werden jetzt entfernt", sagte eine Polizeisprecherin. Auch die Feuerwehr sei im Einsatz. "Die Straßen sind gesperrt, natürlich staut sich der Verkehr." Weitere Details konnte sie zunächst nicht nennen. Die Polizei beobachtete die Lage aus der Luft mit Hubschraubern.

A96 am Dienstagmorgen gesperrt

Auf der A96 bei der Ausfahrt Germering-Süd hatten sich am Morgen zwei Demonstranten von der Autobahnbrücke abgeseilt und ein Transparent mit dem Schriftzug "Block IAA" entrollt. Die Feuerwehr rückte mit einem Drehleiterfahrzeug an und breitete ein Sprungkissen unterhalb der Brücke aus. Am Vormittag beendeten die beiden Aktivisten die Aktion, kletterten zurück auf die Brücke und ließen sich von der Polizei abführen (Lesen Sie auch: IAA: Münchens Polizei stellt sich auf größten Einsatz in 20 Jahren ein).

Demos für klimagerechte Mobilitätswende

Die Automesse IAA findet in diesem Jahr erstmals mit neuem Konzept in München statt. Gegnerinnen und Gegner der Messe wollen deren Ablauf stören, um für eine klimagerechte Mobilitätswende zu demonstrieren. "Wir fordern autofreie Städte, einen stark ausgebauten und kostenlosen ÖPNV – vor allem auf dem Land. Und den sofortigen Baustopp aller Autobahnprojekte", heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) kritisierte die Protestaktionen und wies die Kritik zurück. "Die IAA Mobility zeigt den Weg zur klimaneutralen Mobilität", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. "Und wir diskutieren auch mit denen, die anderer Meinung sind. Unser Angebot zum Dialog steht. Gewalt und Nötigung lehnen wir ab."

Bilderstrecke

Futuristische Autos und Protest: Die IAA in München ist eröffnet