Ikarus - das war großes Kino! Der letzte Festivaltag in Bildern

Was für ein Finale! Der letzte Tag des Ikarus-Festivals 2018 am Allgäu Airport bot noch mal die volle Packung: Top-DJs, volle Bühnen, Traumwetter und Abfeiern bis tief in die Nacht. Los ging es bei sommerlich-warmen Temperaturen bereits am frühen Nachmittag, am Sonntagmorgen um 04.15 Uhr pilgerten Tausende Festivalbesucher abgekämpft, aber glücklich ein letztes Mal zurück in ihre Zelte. Hier gibt's die heißen Pics vom Samstag!