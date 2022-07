Ikarus-Festival 2020 in Memmingen: Warum das größte Festival im Allgäu weiter wächst

Ikarus-Festival 2020 Memmingerberg - die Party am Allgäu Airport wird gigantisch. Diese Neuheiten zu Line-up, Camping oder Tickets sind geplant...

27.07.2022 | Stand: 11:16 Uhr

Mehr Besucher, größere Campingflächen, ein angepasstes Verkehrskonzept und bargeldloses Bezahlen auf dem Festivalgelände: Mit diesen und weiteren Neuerungen rüsten sich die Verantwortlichen für das Ikarus-Festival 2020 in Memmingen (29. Mai bis 1. Juni). Zum sechsten Mal steigt auf dem Gelände des Allgäu Airport in Memmingerberg eines der größten Techno-Festivals in Süddeutschland (Ikarus Festival Tickets und Preise hier).

Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit insgesamt 70.000 Besuchern an drei Tagen. Worüber die Verantwortlichen am Montag auf einer Pressekonferenz am Memminger Flughafen noch informierten:

Angestrebter Besucherrekord: „2014 sind wir mit drei Bühnen und 14.000 Besuchern gestartet. Heuer streben wir 70.000 Gäste an, die sich auf sieben Bühnen freuen dürfen“, sagte Sebastian Schleich von Veranstalter "Permanent Entertainment" aus München

Größerer Flächenbedarf: Rund 46 Hektar Fläche sind inzwischen nötig, um das Ikarus-Festival 2020 aufzuziehen. Das entspricht über 50 Fußballfeldern. Den größten Bedarf gibt es an Campingflächen. Weil die Veranstalter mit über 15.000 zeltenden Gästen rechnen, wird die Größe des Ikarus-Campingplatzes im Vergleich zum Vorjahr auf 20 Hektar verdoppelt (zu unserer Reportage vom Ikarus-Campingplatz 2018).

Die Zufahrt erfolgt zweigeteilt aus östlicher und westlicher Richtung, wodurch sich die Verantwortlichen weniger Stau bei der An- und Abreise der Besucher erhoffen (Infos: Polizeikontrollen beim Ikarus Festival hier). 17 Hektar an Parkflächen werden angemietet. Die Flächen bekommen die Macher vom Flughafen, den umliegenden Gemeinden, neun Landwirten, der Firma Fakt Motion und vier Privatpersonen vermietet.

Bargeldloses Bezahlen: Auch das Festivalgelände selbst wächst: Getanzt werden darf in diesem Jahr erstmalig auf einem neuen Geländestück, das eigentlich zum Flugsicherheitsbereich des Airports gehört. Herzstück bleibt die spektakuläre Forest Stage inmitten eines Waldstücks. Im Rahmenprogramm bietet das Ikarus-Festival eine Street-Food-Meile, Workshops, Yoga und mehr. Neu: Bezahlt wird heuer bargeldlos über einen Chip an den Festival-Armbändern der Besucher.

Wirtschaftsfaktor für das Allgäu: Die Verantwortlichen betonten bei der Pressekonferenz den Mehrwert für die Region durch das Ikarus-Festival 2020: Sie selbst würden Aufträge von über 600.000 Euro an regionale Betriebe (unter anderem für Aufbau, Infrastruktur, Reinigung) vergeben. Eine Viertelmillion Euro fließt nach Veranstalterangaben in die lokale Hotellerie und Gastronomie. Den Umsatz für umliegende Supermärkte, Bäckereien, Metzgereien oder Tankstellen schätzen die Veranstalter auf 750.000 Euro.