Ikarus - Tag 1: Ich will noch ein bisschen tanzen...

Ikarus fliegt wieder: Das mit Abstand größte Allgäuer Festival hat am Donnerstag einen gelungenen Auftakt gefeiert. Die Stimmung gibt's im Video.

20.05.2022 | Stand: 15:59 Uhr

Zuerst kommt das Lob. "Das ist schon gut organisiert", sagt Peter (27), der eine große blaue Ikea-Tasche mit Snacks und Camping-Utensilien den langen Weg vom Festival-Eingang zum Zeltplatz schleppt. Nur zehn bis 15 Minuten musste er an der Eingangskontrolle warten, dann war er drin. Obwohl das aufmerksame Sicherheitspersonal sein Gepäck gründlich "filzte".

Mussten die Anreisenden im vergangenen Jahr teilweise über zwei Stunden vor dem Campingplatz anstehen, geht es diesmal ruck zuck. Die Veranstalter haben dazugelernt - mehr Eingänge, mehr Personal, entspanntere Menschen.

Dann kommt das große "Aber": "So viel Polizei habe ich noch nirgendwo gesehen", staunt Peter und sein Freund Max (25) stimmt zu. Die beiden Jungs sind extra aus Berlin angereist - um sieben Uhr morgens ging's los. Jetzt am Nachmittag machen sie Bekanntschaft mit den bayerischen Sicherheitsgepflogenheiten. Schon auf der Straße in Memmingerberg reiht sich ein Streifenwagen an den nächsten, die uniformierten Ordnungshüter zeigen überdeutlich Präsenz. "Wir waren schon auf vielen Festivals, aber das ist krass. Ob das wirklich so sein muss...", zweifeln die Berliner. Die Stimmung wollen sie sich davon nicht vermiesen lassen, genau wie die anderen Camper, die schon auf dem Platz sind.

Das erste, zweite, dritte Bierchen: Augenblick, verweile doch

Viele haben ihre Pavillons und Zelte längst aufgestellt - und schon Zeit für das erste, zweite, dritte Bierchen gehabt. "Was ist Euer Ziel dieses Wochenende", fragen wir Reporter vier Jungs und bekommen zu hören: "Wir wollen literarische Gespräche führen und über Goethe debattieren!" Rumms, gute Antwort! - Doch wir bleiben hartnäckig: Kennt Ihr überhaupt was von Goethe? - "Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! Du bist so schön!", sagt der Kerl, der zwar gerade nicht seinen Namen erinnert, aber immerhin sein Lieblingszitat aus "Faust" parat hat.

"Wenn wir am Ende des Wochenendes ganz oft sagen konnten: 'Verweile Augenblick, du bist so schön' - dann haben wir unser Ziel erreicht", sagen die Jungs. Schlaue Kerlchen!

Bilderstrecke

Ikarus-Festival - Tag 1

Wahnsinn, was in eine Frauen-Bauchtasche geht!

Achtung, Klischee: Mit Mädels spricht man dagegen eher über Mode... Nein, wir sind keine Chauvis, aber Lina (18) aus Kaufbeuren, Jessy (19) aus Nürnberg und Sarah (20) aus Mühldorf plaudern gerne über ihren Festival-Look: "Alles, was man sonst nicht unbedingt anziehen würde", erklärt Studentin Jessy und zeigt uns ihre "Essentials": Verspiegelte Sonnenbrille, schulterfreies Top, Jeans-Hot-Pants und Bauchtasche mit folgendem Inhalt: Geldbeutel, Desinfektionsmittel für die Hände, Sonnencreme, Taschentücher, Mundspray, Schmerztabletten, Feuerzeug (obwohl sie nicht raucht), Reinigungstücher, Pflaster, Autoschlüssel und Insektenspray. Krass, was Frauen alles in einem Bauchtäschchen unterkriegen!!! Sarahs ganzer Stolz sind dagegen ihre Glitzer-Gummistiefel, die sie sich extra fürs Ikarus gekauft hat - die aber bitteschön am besten nicht zum Einsatz kommen sollen.

Bei Jungs finden die drei Mädels übrigens Tattoos und Socken in den Sandalen gut. Bitte?!! Ist das nicht ein No-Go? "Zuhause schon, hier ist es cool", sagen sie. Wieder was gelernt...

Es ist einfach super, wenn im Allgäu Memmingen

Matze (31) aus Memmingen

Bis es ab 17 Uhr mit dem Warm-up-Rave in einem der Flugzeugshelter los geht, ist noch ein wenig Zeit, die sich viele Camper mit Trinkspielen wie "Beer Pong" oder "Flunkyball" (was das ist, haben wir in unserem Video im letzten Jahr erklärt) vertreiben. Die Memminger Luca (24), Matze (31) und Patrick (25) sowie Max (25) aus Kempten sitzen dagegen gemütlich in Campingstühlen und beobachten Leute. "Wir sind schon zum vierten Mal hier, waren bei jedem Ikarus dabei", sagt Matze. "Es ist einfach super, wenn im Allgäu mal was los ist und man andere Menschen sieht. Sowas Cooles gibt's in Memmingen normal nicht - hier wird immer alles verboten, was Spaß macht."

Tanzen auf einer glitzernden Waldlichtung

Doch von Verbieten kann beim Ikarus keine Rede sein - das geht erst richtig los. Als es dunkel wird, heizen der Berliner DJ Oliver Koletzki und die Newcomer von Audio.Noise den Tanzwütigen ein. Ein echtes Highlight ist die neue "Forest Stage" in einem Waldstück am Allgäu Airport. Tanzen auf einer glitzernden Lichtung zwischen Bäumen - das ist mal wirklich außergewöhnlich.

Am heutigen Freitag geht das größte Allgäuer Festival weiter und erreicht am Abend einen ersten Höhepunkt, wenn Acts wie Dominik Eulberg, Felix Kröcher oder Monkey Safari auflegen. Kochen dürfte die Stimmung nach Mitternacht bei den Headlinern Solomun und Neelix, ehe Top-DJs wie Richie Hawtin und Nina Kravitz es bis vier Uhr morgens krachen lassen.

Bei Sonnenaufgang geht es für viele Feierwütige dann zurück in ihre Zelte: Ein paar Stunden Schlaf tanken, ehe es am Samstag ab 14 Uhr weiter geht.