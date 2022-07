Warum Impfpass-Fälscher in Bayern oft davonkommen

Während in anderen Bundesländern Impfpass-Fälscher zur Rechenschaft gezogen werden, bleiben in Bayern viele von ihnen straffrei. Grund dafür ist ein Fall aus Landsberg.

Von Jonathan Mayer

20.07.2022 | Stand: 08:57 Uhr

Sergej L. (Name geändert) hat einen gefälschten Impfpass benutzt. In einer Apotheke in Dillingen wollte er sich damit ein digitales Impfzertifikat erschleichen. Das gibt er auch zu. Doch Sergej L. hat gleich doppeltes Glück. Zum einen nutzte er die Fälschung am 22. November, zwei Tage vor einer wichtigen Gesetzesänderung.

