Die Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger muss sich nach ihrer Haltung zum Impfen fragen lassen. Warum die Frau derzeit Schlagzeilen macht.

18.08.2021 | Stand: 19:41 Uhr

Nach Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist nun auch seine Lebensgefährtin, die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (beide Freie Wähler) als mögliche Impfzweiflerin in die Schlagzeilen geraten. Der Grund: Sie hat, anders als all ihre Kolleginnen und Kollegen, an der Spitze der oberpfälzer Landkreise und Städte, eine Impf-Werbe-Anzeige des Präsidenten der Regierung der Oberpfalz, Axel Bartelt, nicht unterstützt. Nun wird heftig spekuliert.