Drogenhändler nach 19 Jahren identifiziert und festgenommen

Unfassbar: Nach 19 Jahren kann ein Drogenhändler aufgrund neuer Technik ermittelt und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelte.

02.08.2022 | Stand: 11:50 Uhr

Nach 19 Jahren konnte nun ein Mann wegen Drogenhandels festgenommen werden. Im Jahr 2003 kontrollierten Beamte ein Fahrzeug mit zwei Italienern auf der Autobahn A93 in Höhe von Flintsbach. Bei der Durchsuchung konnten rund 20 Kilogramm Kokain sichergestellt werden. Die beiden Insassen des Autos bekamen jeweils sechseinhalb Jahre Haft. Jedoch konnten bei den Ermittlungen weitere Fingerspuren auf der Verpackung des Kokains festgestellt werden, doch nicht von wem diese stammten.

Nach 19 Jahren Fingerspuren identifiziert

Die Systeme zur Erkennung von Fingerabdrücken und Recherchemöglichkeiten von Finger- und Handflächenspuren entwickeln sich ständig weiter und verbessern sich. Aus diesem Grund können Altfälle Jahrzehnte später gelöst und Personen identifiziert werden. So auch in diesem Fall. Ende 2021 konnten schlussendlich die Spuren des Unbekannten mit einer Person aus der Fingerabdrucksammlung der Niederlande zugeordnet werden. (Lesen Sie auch: "Drogenboss der Drogenbosse" festgenommen)

Haftbefehl für Drogenhändler

Die beiden Männer, die 2003 mit 20 Kilogramm Kokain erwischt wurden, bekamen 2004 eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren. Ihr Komplize konnte am 17. Juli 2022 in einem kleinen Ort in der Provinz Nuoro / Sardinien festgenommen und Haftbefehl gegen ihn erlassen werden. Schnell stellte sich heraus, dass sich der Italiener in der Vergangenheit zwischen Deutschland, Italien, Spanien, Belgien, den Niederlanden und Südamerika hin und her bewegte.

Sobald die italienischen Behörden über die Auslieferung entschieden haben, werden die Zielfahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes den 53-Jährigen aus Italien nach Deutschland bringen. Den Italiener erwartet dann eine Strafverfolgung.

