Parmesan statt Obazda: Italiener bringen eigenes Essen ins Wiesn-Festzelt

Eine Gruppe Italiener hat auf der Wiesn in München für Aufsehen gesorgt. Sie packten im Bierzelt ihr Essen aus. Obazda und Griebenschmalz schmeckte wohl nicht.

28.09.2023 | Stand: 08:49 Uhr

Zugegeben, die italienische Küche hat gegenüber der deutschen Kost mancherlei voraus. Aber ist das deutsche - und in diesem Fall das bayerische Essen - wirklich so viel schlechter? Eine Gruppe von Italienern, die am Wochenende das Oktoberfest in München besuchten, waren offenbar der Meinung. Sie brachten kurzerhand ihr eigenes Essen mit in das Festzelt. Statt Obazda und Griebenschmalz gab es Parmesan und selbstgemachte Salami.

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, in dem zu sehen ist, wie die Gruppe in der Ochsenbraterei ein großes Stück Parmesan, eine Brezn, eine Salami und ein Fläschchen Aceto Balsamico auf dem Tisch stehen hat.

Oktoberfest 2023: Warum Italiener ihr eigenes Essen mit auf die Wiesn bringen

Der Merkur berichtet, dass die Italiener auf die Frage von anderen Zeltbesuchern, warum sie denn ihr eigenes Essen mitbrachten, unterschiedlich geantwortet: "Wir wollen im Zelt nichts essen und haben deswegen unseren eigenen Parmesan und die Salami mitgebracht.“

Das schmecke ihnen einfach besser als der Obazda. "Ich bringe Parmesan und Aceto Balsamico mit, weil ich aus Modena komme. Es ist eine Art des Teilens, des Zusammenseins mit anderen Leuten", sagt ein anderer.

Die Wiesn ist am Italiener-Wochenende fest in italienischer Hand - offenbar auch kulinarisch

Die Aktion fand am vergangenen Wochenende statt - am zweiten Wiesn-Wochenende - das bekanntlich auch als das Italiener-Wochenende auf dem Oktoberfest bezeichnet wird. Die Südeuropäer machen mit etwa 20 Prozent den größten Anteil der ausländischen Wiesn-Besucher aus. Traditionell reisen sie zum zweiten Oktoberfest-Wochenende an, welches deshalb seinen Namen bekam.

Zwar ist es auf der Wiesn auch erlaubt, ähnlich wie in einen Biergarten, sein eigenes Essen mitzubringen. Allerdings sollte man sich dabei besser nicht vom Festwirt erwischen lassen. Denn, gern gesehen ist das trotzdem nicht.

In diesem Jahr soll es auf dem Oktoberfest so viel vegetarisches und veganes Essen geben wie noch nie. Wie das bei den Besuchern ankommt und wie groß das Angebot tatsächlich ist, erfahren Sie hier.

Auch die Eishockey-Profis des ESV Kaufbeuren haben auf dem Oktoberfest in München gefeiert. Wie es dabei zuging, lesen Sie hier.