Jugendliche verprassen tausende Euro, die sie gefunden hatten

Ein 13-Jähriger hat in Furth 14.900 Euro gefunden und knapp die Hälfte davon mit Freunden ausgegeben. Warum der Besitzer sein Geld nun doch wiederbekommt.

18.05.2022 | Stand: 12:53 Uhr

Ein 13-Jähriger aus dem Landkreis München hat Anfang Mai eine Tasche mit 14.900 Euro an einer Haltestelle gefunden und gut die Hälfte des Geldes mit seinen Freunden ausgegeben. Laut Angaben der Polizei hatte die Tasche ein 62-Jähriger am 2. Mai an der Haltestelle Furth vergessen. Als ihm der Fehler auffiel, kehrte er zurück und fand die Tasche - diese war allerdings leer.

Jugendlicher findet zehntausende Euro und verprasst sie mit Freunden

Der 13-Jährige hatte die Tasche entdeckt und das Geld darin an sich genommen. Danach war er in eine S-Bahn gestiegen, in der er zufällig einen Freund traf, dem er von dem Geld erzählte. Laut Polizeiangaben wussten am Ende drei Jungen und zwei Mädchen, die alle unter 14 Jahre alt und aus dem südlichen Landkreis München waren, von dem Fund. Gemeinsam bezahlten sie von dem Geld Ohrringe und Schmuck, Rucksäcke, Ausflüge zum Bowling ,Essen und zum Schluss sogar einen E-Roller. Als etwa die Hälfte der 14.900 Euro ausgegeben war, gingen die Eltern den ungewöhnlich hohen Ausgaben ihrer Kinder auf den Grund.

Eltern übergeben Geld an Polizei

Daraufhin räumten die Kinder ein, das gefundene Geld genommen und ausgegeben zu haben. Ein Großteil der Käufe konnte zurückgegeben werden, sodass am Ende nur noch etwa 1.000 bis 2.000 Euro fehlten. Den fehlenden Betrag glichen die Eltern gemeinschaftlich mit ihrem eigenen Geld aus. Gemeinsam mit ihren reumütigen Kindern erschienen sie am Dienstag bei der Polizei Unterhaching und übergaben die vollen 14.900 Euro. Der 62-Jährige aus Sauerlach, der das Geld nach eigenen Angaben bereits abgeschrieben hatte, kann sein Eigentum nun wieder abholen. Aufgrund ihres Alters können die Kinder nicht strafrechtlich belangt werden. Sie werden aber zu einem klärenden Gespräch bei der Bundespolizei werden vorgeladen.

