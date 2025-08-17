Icon Menü
Kampfmittelräumer im Einsatz: Spaziergänger finden scharfe Panzerfaust-Munition im Wald

Kampfmittelräumer im Einsatz

Eigentlich wollten sie nur durch den Wald schlendern: Doch dann machen Spaziergänger in Oberbayern eine ungewöhnliche Entdeckung - die auch die Polizei auf den Plan ruft.
Von dpa
    Das Gebiet um die Fundstelle wird weiträumig abgesperrt. (Symbolbild)
    Das Gebiet um die Fundstelle wird weiträumig abgesperrt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Spaziergänger haben in einem Wald in Oberbayern scharfe Munition einer Panzerfaust entdeckt. Daraufhin rückte der Kampfmittelräumdienst zum Fundort an einem Bach bei Samerberg (Landkreis Rosenheim) aus und sprengte die Munition, wie die Polizei mitteilte. Der laute Knall der Explosion am Samstagabend war bis in die Nachbargemeinden zu hören.

    Bei der Sprengung kam es laut Polizei zu keinen Zwischenfällen. Zuvor sei der Fundort weiträumig abgesperrt und der gesamte Wald von Einsatzkräften abgegangen worden.

