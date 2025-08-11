Jahrelange Haft wegen schweren Missbrauchs von zwei Mädchen

Schwere Vergewaltigung und Missbrauch von zwei Mädchen, dazu gefährliche Körperverletzung und Herstellung kinderpornografischer Inhalte - die Liste der Vorwürfe gegen einen 41-Jährigen ist lang. Nun wurde er vom Landgericht München II zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Und er muss 50.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Die 1. Große Jugendkammer lastete dem 41-Jährigen unter anderem sein rohes Vorgehen an sowie die psychischen Folgen für die Cousinen, die zum Zeitpunkt der Taten zwischen 7 und 13 Jahre alt waren.

Der Tatzeitraum erstreckte sich von 2021 bis 2024. Aus dem Urteil geht hervor, dass der Mann mit den Eltern befreundet war und die Mädchen immer wieder in Weilheim und Umgebung betreute. Bei mehreren Gelegenheiten kam es dann zum Missbrauch, wie das Gericht befand. Die Ältere habe er dazu sogar einmal mit einer Schlaftablette betäubt. Zudem filmte und fotografierte er bei diesen Gelegenheiten. Vor Gericht habe der Mann umfänglich gestanden.

Mann akzeptiert Urteil

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte habe zwar auf Rechtsmittel verzichtet, das Urteil akzeptiert und bleibe in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft könne aber Revision einlegen. Neben dem Strafprozess muss der 41-Jährige auch mit einem Zivilrechtsverfahren rechnen. Die 1. Große Jugendkammer erkannte Schadenersatzansprüche dem Grunde nach an.