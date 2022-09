Die Kirche ist in der Krise, vor allem die katholische. Dennoch gibt es Über- oder Wiedereintritte und Erwachsene, die sich taufen lassen. Was sie dazu bewegt.

26.09.2022 | Stand: 21:55 Uhr

Margitta Oberem hat sich nicht abgewendet. Wie so viele in den vergangenen Jahren, in denen die Zahl der Kirchenaustritte immer neue Negativ-Rekordwerte erreichte. Oberem trat nicht aus, sie trat ein. Sie ließ sich als Erwachsene taufen. Auch Vanessa Frazier tat das. Ihre Gründe waren unterschiedlich, gemeinsam haben die Frauen, 47 und 34 Jahre alt: Die Skandale der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland haben sie nicht von ihrem Entschluss abgebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.