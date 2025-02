Katholische Bischöfe beenden Tagung in Passau

Katholische Bischöfe beenden ihre Frühjahrsvollversammlung in Passau. Der Vorsitzende der Freisinger Bischofskonferenz, der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx und der Leiter des Katholischen Büros Bayern, Matthias Belafi, wollen am Donnerstag (13.00 Uhr) über die Ergebnisse der mehrtägigen Beratungen informieren.

Auf der Tagesordnung der Versammlung standen ein Austausch mit dem Präsidium des Landeskomitees der Katholiken in Bayern, die katholischen Hochschulen - und die Situation nach der Bundestagswahl.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte den Kirchen nach Kritik am Kurs der Union in der Migrationspolitik kürzlich mehr politische Zurückhaltung nahegelegt und in dem Zusammenhang darauf verwiesen, dass der Freistaat die Gehälter der Kirchen zahle - und die Union die einzige Partei sei, die noch an der Seite der Kirchen stehe. Kaum ein Kirchenvertreter hat sich öffentlich zu den umstrittenen Aussagen Söders geäußert - auch die katholischen Bischöfe der Freisinger Bischofskonferenz nicht.

In der Freisinger Bischofskonferenz sind die sieben bayerischen Diözesen Bamberg, München und Freising, Augsburg, Eichstätt, Passau, Regensburg sowie Würzburg vertreten. Außerdem gehört aus historischen Gründen die Diözese Speyer dazu.

In Passau kommen die katholischen Bischöfe zusammen. Foto: Armin Weigel/dpa