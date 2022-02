In Unterfranken ist es zu einem tragischen Bahnunglück gekommen. Dabei wurde ein Mann von einem ICE erfasst und tödlich verletzt. Das ist aktuell bekannt.

23.02.2022 | Stand: 11:36 Uhr

Ein ICE hat einen Mann auf Bahngleisen kurz vor dem Bahnhof Kitzingen in Unterfranken erfasst und tödlich verletzt.

ICE erfasst Mann auf Bahngleisen: Das sagt die Polizei zu dem Unfall

"Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für eine Straftat oder einen Suizid", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Warum der 59-Jährige samt Fahrrad am Dienstagabend auf den Gleisen unterwegs war, sei noch unklar. Der ICE, der aus München kam, habe trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten können. (Lesen Sie auch: Bergsteiger stirbt am Geißfuß in den Allgäuer Alpen)

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.