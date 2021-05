Neue Regeln: Was ab heute für Ausflüge, Einkäufe und Besuche in Österreich gilt

Der kleine Grenzverkehr zwischen Bayern und Österreich ist ab Mittwoch wieder möglich - und somit gibt es neue Regelungen für Ausflüge, Einkäufe und Besuche.

12.05.2021 | Stand: 09:32 Uhr

Menschen aus Bayern können von diesem Mittwoch an wieder zum Einkaufen oder zu Besuchen nach Österreich fahren, ohne anschließend in Quarantäne zu müssen. Man werde ab Mittwoch den kleinen Grenzverkehr wieder zulassen, "so dass die Möglichkeit besteht, Einkäufe, Besuche bei Verwandten und Freunden zu machen", natürlich immer unter Wahrung der jeweiligen Corona-Bedingungen, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einem Gespräch mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in München. "Da wächst einfach zusammen wieder, was ganz normal ist."

Lockerungen an Grenze: Diese Regeln gelten ab Mittwoch

Laut Gesundheitsministerium tritt am Mittwoch eine Allgemeinverfügung in Kraft (hier zum Nachlesen). Damit werde "der sogenannte kleine Grenzverkehr für Menschen aus angrenzenden Corona-Risikogebieten ohne Quarantänepflicht erlaubt". Es gehe darum, „Besuche von Verwandten und Freunden, Fahrten zum Einkaufen oder für Arztbesuche im Nachbarland sowie für Tagesausflüge“ wieder ohne Quarantänepflicht zu erlauben, sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstagnachmittag auf Anfrage unserer Zeitung.

Was ist mit der bisherigen Quarantänepflicht bei der Rückkehr aus Österreich?

In der Allgemeinverfügung heißt es: "Die Bestimmungen dieser Allgemeinverfügung gelten für Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 24 Stunden in den Freistaat Bayern einreisen." Die Allgemeinverfügung gilt ab Mittwoch, 12. Mai.

Wer sich also nicht länger als 24 Stunden in Österreich aufhält, für den gilt eine Ausnahme von der Quarantänepflicht. Voraussetzung sei, dass man keine typischen Symptome einer Corona-Infektion habe. Zudem gelte die Ausnahmeregelung nicht bei Aufenthalten in Virusvarianten-Gebieten.

Bislang musste man sich in Quarantäne begeben, wenn man von einem Österreich-Aufenthalt nach Deutschland eingereist ist. Ausnahmen von der Quarantänepflicht galten bislang auf beiden Seiten der Grenze nur unter anderem für Berufspendler, Studenten und Schüler, Familienangehörige oder Paare.

Ausflüge ins Tannheimer Tal wieder möglich

Die beiden Enklaven Mittelberg/ Kleinwalsertal und Jungholz/Tirol waren bislang von der Einreiseverordnung der Österreichischen Bundesregierung ausgenommen. Tagesausflüge aus dem Allgäu dorthin waren schon ohne Quarantäne möglich. Ab Mittwoch sind jetzt Tagesausflüge ins gesamte Österreich ohne Quarantänepflicht für 24 Stunden erlaubt - und somit beispielsweise auch ins Tannheimer Tal.

Besseres Miteinander zwischen Bayern und Österreich

Nach manchen Unstimmigkeiten zwischen Bayern und Österreich in der Corona-Pandemie setzen Söder und Kurz nach eigenen Worten wieder auf ein engeres und besseres Miteinander. Nicht jedes Telefonat sei zuletzt ein "Honeymoon-Telefonat" gewesen, sagte Söder. Und auch Kurz sagte, man habe natürlich das Ziel, "dass auch das Miteinander zwischen Österreich und Deutschland, zwischen Österreich und Bayern, was den Grenzverkehr betrifft, hoffentlich besser werden kann".

Österreichs Kanzler Kurz fordert zudem ein Ende der deutschen Quarantäne-Regeln. Österreichs Wirtschaft ist massiv auf Einnahmen aus dem Tourismus angewiesen. Das Land leidet wegen der Pandemie unter einem deutlichen Wirtschaftseinbruch.