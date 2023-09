Klimaaktivisten bewerfen Landtag in München mit Farbbällen

Seit Tagen blockieren Aktivisten der "Letzten Generation" in München immer wieder den Verkehr. Nun nahmen sie den Bayerischen Landtag ins Visier.

30.08.2023 | Stand: 16:33 Uhr

Klimaaktivisten haben am Mittwoch das Gebäude des bayerischen Landtags mit in Farbe getunkten Tennisbällen beworfen. Um die zehn Menschen seien beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Die Polizei habe sie mitgenommen, unter anderem um die Personalien aufzunehmen.

Die Verwaltung des bayerischen Landtags kündigte auf X (vormals Twitter) an, Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU) werde Anzeige wegen des Vorfalls stellen. Aigner selbst schrieb bei X: "Das ist auch ein Anschlag auf unser Parlament! Wenn Aktivisten zu Extremisten werden und glauben, sich alles erlauben zu können, dann haben sie sich gewaltig geirrt."

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" bewerfen Landtag mit Farbe

Die Gruppe Letzte Generation teilte mit, man habe mit der Aktion "auf die aktuell verheerenden Unwetter mit tennisballgroßen Hagelkörnern in Bayern reagiert und die bayerische Regierung dafür angeprangert, zukünftige Schreckensszenarien nicht zu verhindern".

Nach zahlreichen Straßenblockaden binnen einer Woche in München hatte die Polizei zuletzt für neun Aktivisten einen Gewahrsam bis 12. September angeordnet. Am Mittwoch wurde dies richterlich bestätigt. Die Gruppe Letzte Generation hatte angekündigt, München während der Mobilitätsmesse IAA zu einer "Protesthochburg" machen zu wollen.

Projekt-Podcast der Allgäuer Zeitung zur Letzten Generation

Vier Redakteure und Redakteurinnen der Allgäuer Zeitung haben wochenlang zur "Letzten Generation" recherchiert und mit Experten und Expertinnen aus Forschung und Justiz, sowie mit Behördenvertretern von Polizei und Verfassungsschutz gesprochen. Ihr Wissen haben sie in dem vierteiligen Podcast "Auf (K)Leben und Tod - Wie weit wird die 'Letzte Generation' gehen" gebündelt. In jeder der vier Folgen beleuchten sie einen anderen Bereich des großen - und oft auch hitzig diskutierten - Themas "Letzte Generation". Hier können Sie in die erste Folge hineinhören:

Diese Folgen sind bisher erschienen: