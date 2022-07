Konnte Reporter Heiko mit Hypnose-Trance abnehmen?

Oh je, heute steht mal wieder ein schwerer, ein geradezu gewichtiger Gang an. Der Gang auf die Waage nämlich. Dabei soll abschließend überprüft werden, ob mir meine Hypnose-Trance vor einem guten Monat etwas gebracht hat. Ich hatte mich ja in Trance versetzen lassen, um überschüssige Pfunde loszuwerden. Ob das geklappt hat, verrate ich Dir auf allgaeu.life.