Auto prallt gegen Lkw auf A93 - Fahrer flieht zu Fuß

Auf der Autobahn 93 bei Regensburg soll ein Autofahrer einen Unfall verursacht haben und dann zu Fuß von der Unfallstelle geflohen sein. Nach Angaben der Polizei war der 23-Jährige am Sonntag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in einem Tunnel in Fahrtrichtung Hof unterwegs. Dabei versuchte er demnach, einem vor ihm fahrenden Lastwagen auszuweichen, streifte aber noch dessen Heck.

Daraufhin habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei mehrfach gegen die Tunnelwand und den Lkw geprallt. Anschließend floh der Unfallverursacher laut Polizei sofort zu Fuß. Im Laufe des Tages habe er sich dann bei der Polizei gemeldet. Dabei stellte sich heraus, dass er aktuell gar keine Fahrerlaubnis hatte. Ihn erwarten deshalb Strafanzeigen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Fahrens trotz Fahrverbots.

Der Tunnel war aufgrund des Unfalls mehr als eine Stunde lang gesperrt, es entstand den Angaben zufolge ein Schaden in Höhe von 35.000 Euro.