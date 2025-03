Einbrecher nimmt Fleisch und Kuchen mit

Weil er in einer Gaststätte wohl nicht viel Geld fand, soll ein Einbrecher in München mehr als zwanzig Kilogramm Fleisch und einen Kuchen gestohlen haben. Der Täter habe sich in der Vorratskammer des Restaurants bedient, teilte die Polizei mit.

Daneben erbeutete der Unbekannte bei der Tat am frühen Dienstagmorgen Bargeld in dreistelliger Höhe sowie einen Laptop. Der Täter soll über ein Fenster in das Lokal eingebrochen sein. Die Ermittlungen laufen.