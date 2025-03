Einbrecher richten in Bank großen Schaden an

Großen Schaden angerichtet haben bislang flüchtige Täter in einer Bankfiliale in Schwaben. Die Unbekannten sollen sich in der Nacht auf Sonntag zunächst durch Aufhebeln Zugang zu der Bank in Buchenberg (Landkreis Oberallgäu) verschafft haben, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Am Geldautomaten blieben sie trotz Trennschleifers den Angaben zufolge ohne Beute. Der Schaden beläuft sich laut Polizei schätzungsweise auf mehrere Zehntausend Euro.

Als die Täter flüchteten, sollen sie mit ihrem Wagen vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen sein, die Vorderachse war beschädigt. Sie hätten das Auto in Brand gesetzt und seien mutmaßlich zu Fuß geflüchtet.