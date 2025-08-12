Icon Menü
Kriminalität: Kripo stellt bei Durchsuchungen große Mengen Drogen sicher

Kriminalität

Kripo stellt bei Durchsuchungen große Mengen Drogen sicher

Mehrere Festnahmen und über 20 Kilogramm Amphetamin – Ermittler haben in Niederbayern und der Oberpfalz mehrere Wohnungen durchsucht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei Durchsuchungen in Niederbayern und der Oberpfalz wurden von der Polizei Drogen und Bargeld sichergestellt. (Symbolbild)
    Bei Durchsuchungen in Niederbayern und der Oberpfalz wurden von der Polizei Drogen und Bargeld sichergestellt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Die Kriminalpolizei hat bei einer Reihe von Durchsuchungen in Niederbayern und der Oberpfalz große Mengen Drogen und mehrere mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Dienstag mitteilte, nahmen Einsatzkräfte bereits am 7. August mit Unterstützung des bayerischen Landeskriminalamts einen 25-Jährigen fest. Der Mann stehe im Verdacht, seit mindestens einem Jahr mit Heroin, Kokain und weiteren Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Er kam in Untersuchungshaft.

    Gegen einen 23-Jährigen sei am 8. August ebenfalls ein Haftbefehl ergangen. In seiner Wohnung im Raum Regensburg stellten die Ermittler demnach mehr als 20 Kilogramm Amphetamin, rund ein Kilogramm Heroin, etwa ein Kilogramm Kokain und Bargeld im fünfstelligen Bereich sicher.

    Im Zuge der Ermittlungen gerieten demnach vier weitere Männer in den Fokus. Am Dienstag durchsuchten Kräfte der Kriminalpolizei und der Bereitschaftspolizei den Angaben nach Wohnungen in Landau a.d. Isar, Straubing und Regensburg. Dabei wurden ein 26- und ein 51-Jähriger festgenommen. Bei den Einsätzen fanden die Beamten unter anderem Kokain in geringer Menge, Mobiltelefone, Tablets, eine Geldzählmaschine und rund 1.000 Euro Bargeld. Beide Festgenommenen wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

