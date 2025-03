Lkw brennt aus - Ladung soll Diebesgut gewesen sein

Nach dem Brand eines Lastwagens in der Nacht zu Montag vermutet die Polizei nun, dass seine Ladung Diebesgut gewesen ist. In dem Laster sollen sich mehrere Tonnen gestohlene Kupferkabel befunden haben, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Lasters hatte das brennende Fahrzeug an einer Kreuzung abgestellt und war geflüchtet. Deshalb gehe man davon aus, dass die Kupferkabel Diebesgut gewesen sein könnten.

Den Angaben zufolge sollen die Kabel von einer nahe gelegenen Baustelle entwendet worden sein. Die Polizei sucht nach den ursprünglichen Besitzern der Kabel.

Nach ersten Erkenntnissen war der Laster auf der Autobahn 3 unterwegs, wo ihm ein Reifen platzte. Dann wurde er an der Kreuzung abgestellt und brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauerten laut Polizei zunächst an.